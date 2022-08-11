Турецкая армия получила квадрокоптеры TOGAN

Армия Турции получила квадрокоптеры TOGAN, разработанные турецкой компанией Defense Technologies Engineering and Trade Inc. (STM). Об этом сообщает телеканал TRT.

Беспилотник имеет диаметр около метра и может выполнять функцию корректировки огня, разведки и наблюдения. Он способен находиться в воздухе 45 минут и преодолевать расстояние до 10 км от места запуска.

TOGAN оснащен инфракрасной камерой с 30-кратным зумом. Система компьютерного зрения позволяет платформе автономно отслеживать движущиеся цели.

При разрядке батареи беспилотник передает миссию другому аппарату и возвращается на базу. Таким образом можно организовать непрерывное наблюдение за объектами.