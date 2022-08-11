В Баку столкнулись 3 автомобиля

В Бинагадинском районе Баку произошла дорожная авария. Как сообщает АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Азадлыг.

Али Мамедов въехал в круг на автомобиле марки Opel. Параллельно с водителем этой машины в круг въехал и автомобиль марки Kia. Оба водителя, нарушив правила дорожного движения, проехали красный свет светофора и врезались в автомобиль марки «Мерседес».

На территорию были привлечены сотрудники Бинагадинского районного отдела дорожной полиции и управления. Водитель автомобиля Kia был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.