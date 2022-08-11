Тайвань опасается Китая

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что военная угроза со стороны Пекина «остается высокой». Об этом сообщает Центральное информационное агентство (CNA).

«Тайвань не будет заниматься эскалацией конфликта и провоцированием споров, но твердо намерен защищать свой суверенитет и национальную безопасность, отстаивать демократию и свободу», – сказала Цай Инвэнь во время инспекции командования военно-воздушных сил острова.

Минобороны Тайваня ранее сообщило, что зафиксировало у острова 21 военный самолет и шесть военных кораблей Народно-освободительной армии Китая, среди которых один бомбардировщик JH-7, четыре истребителя J-11 и шесть Су-30, которые пересекли «срединную линию», проходящую посередине Тайваньского пролива (Пекин не признает ее существование).