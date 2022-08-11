Лауренциу Регекампф: «Если «Нефтчи» не использует такие моменты, значит, не заслуживает выхода в следующий раунд»

«Очень тяжело мне сейчас говорить, - говорит румынский специалист. - Мы не смогли выполнить то, что планировали. Не использовали много шансов. Пропустили легкие голы. Я не знаю, что произошло в эпизоде с первым голом.

Нам не стоит падать духом. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Это футбол. Если ты не используешь такие шансы, то заслуживаешь поражения. У них не было таких моментов. При счете 0:0 выходим один на один, потом снова... И не забиваем.

В наших планах не было играть экстра-тайм. Конечно, у нас есть игроки на замену. Но у многих из них нет опыта игры в таких турнирах. Поэтому я держал на поле игроков стартового состава. Мы быстро потеряли Азера Салахлы, сделали вынужденную замену. Мы играли неплохо, имели достаточно моментов. «Рапид» давил, хотел забить. Это нормально. Но первый гол, который мы пропустили… Такие мячи пропускать не должны. В такого типа играх если ты не забиваешь, выходя один на один, а потом пропускаешь такой мяч, значит, ты не заслуживаешь выхода в следующий раунд.

Работа судьи? Это не моя работа говорить о судействе. Все видели, что он в ряде эпизодов не показал желтую карточку сопернику, что он упустил нить игры. Но мы проиграли не из-за арбитра».