Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна

Уровень Рейна, по которому транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии, снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки, пишет The Daily Mail.

Как отмечает издание, в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху, Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, что едва не спровоцировало рецессию в ФРГ. Вместе с тем в этом году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на полпроцента.

«Мы не проанализировали полностью событие, но, основываясь на моем опыте, я думаю, что это, возможно, еще более экстремально, чем в 2018 году», - приводит The Daily Mail слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.