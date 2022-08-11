Китай о ситуации вокруг Запорожской АЭС

Кризис вокруг Запорожской АЭС продолжается, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, в подобных условиях Пекин призывает к запуску переговоров для урегулирования ситуации.

«Кризис продолжается. Нам нужно, чтобы заинтересованные стороны сели за один стол, провели переговоры и нашли решение», – отметил Чжан Цзюнь.

При этом представитель Китая не стал говорить о том, поддерживает ли он или нет идею генсека ООН Антониу Гутерриша о введении безопасной зоны вокруг атомной электростанции. Комментируя соответствующее предложение, Чжан Цзюнь лишь призвал посмотреть, «как это работает».