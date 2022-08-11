Заявление Минобороны Азербайджана

Военнослужащие, пользовавшиеся смартфонами во время несения военной службы, исключены из рядов армии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, военнослужащие сверхсрочной службы азербайджанской армии Дашгын Гасымов и Тогрул Фейрузлу во время службы пользовались смартфонами, а также в своих аккаунтах обменивались фото- и видеоматериалами, связанными с военной службой.

Военное ведомство отмечает, что вышеупомянутые военнослужащие исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства Минобороны.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз заявляет, что и впредь будут приниматься серьезные меры в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и соответствующие приказы при использовании мобильных телефонов.