Пекин предупредил: лучше не воевать с 1,4 млрд китайцев

Вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого до добра не доведет. Это заявил министр иностранных дел КНР Ван И, обращаясь к Соединенным Штатам. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек - это определенно ни к чему хорошему не приведет», - сказал Ван И.

Он отметил, что контрмеры Китая после визита Нэнси Пелоси были необходимы. Они направлены на «поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе». Глава китайского МИД напомнил, что принцип невмешательства во внутренние дела является «золотым правилом» межгосударственных отношений.