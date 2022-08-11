Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:16

Без всякого сомнения, 9 августа стал «черным днем» российской авиации за все шесть месяцев войны в Украине. В этот день на Сакском военном аэродроме произошел «взрыв из-за нарушения правил пожарной безопасности» (такова официальная версия Министерства обороны РФ), в результате которого были уничтожены десятки боевых самолетов, а также погибли находившиеся на базе пилоты, бортмеханики и техники. Официально подтверждено, что только 43-й десантно-штурмовой авиационный полк морской пехоты Черноморского флота России потерял не менее 14 боевых самолетов. Но если принять во внимание авиационную технику, поврежденную от осколков, разлетевшихся на километры, можно предположить, что из строя было выведено не менее 24 самолетов российских ВВС. Версию российского Министерства обороны опровергают спутниковые снимки с запечатленными на них воронками от ракетных ударов, в результате которых взорвались керосиновые баки и авиационные боеприпасы, что привело к полному разрушению военного аэродрома.

По словам британского журналиста Элиота Хиггинса, являющегося основателем проекта Bellingcat, одной из версий происхождения этих воронок являются попадания дальнобойными боеприпасами. «Это говорит о том, что для отдыхающих в Крыму россиян сейчас самое время использовать пока не поздно мост через Керченский пролив», - написал Хиггинс в своем Twitter-аккаунте. Какими ракетами Украина могла атаковать авиабазу в Крыму? Версия о том, что авиабаза была стерта с лица земли «в результате окурка, брошенного каким-то нерадивым военным», тиражируется в основном в соцсетях, пользователи которых откровенно издеваются над «отмазками» Минобороны России. Москва же предпочитает хранить молчание о том, что действительно произошло на аэродроме в Саках, а украинская сторона вообще не комментирует нанесенные удары. Но то, что по авиабазе были выпущены ракеты, сомнений нет, и аналитики сейчас задаются главным вопросом - какими ракетами она была атакована? По этому поводу существует несколько версий. По одной из них, США передали Украине (хотя официально это никто не подтверждал) баллистические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 километров, и удары наносились именно этими боеприпасами. «Наводку» на поставку баллистических ракет ATACMS журналисты нашли в очередном пакете военной помощи, одобренном Соединенными Штатами несколько недель назад. Там, в частности, упоминалось, что, наряду с ракетами M31A1 GMLRS дальностью до 80-90 километров, в Украину отправят также ракеты «большей дальности».

Однако хорошо информированная The New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне пишет, что авиабаза в Саках была поражена ракетой украинского производства. Если это так, то речь может идти о противокорабельных ракетах «Нептун», которыми ранее ВСУ потопили флагман черноморского флота России крейсер «Москва». Дальность «Нептунов» составляет 270 километров, что примерно соответствует расстоянию от подконтрольных Украине территорий до аэродрома Саки. По другой версии, Украина могла атаковать авиабазу оперативно-тактическими ракетами «Гром» дальностью 280 километров, которые разрабатывались в украинском конструкторском бюро «Южное». Однако из-за отсутствия финансирования испытания этих ракет были прерваны в 2019 году. Считается, что США предоставили украинцам для системы GPS-навигации, и в результате Украина смогла сделать испытательные образцы ракет «Гром» боеспособными. Наконец, не исключено, что Украина нанесла удар по российской авиабазе американскими противокорабельными ракетами «Harpoon». Но для такой атаки были необходимы дальнобойные (радиусом до 220 километров) ракеты РГМ-84Д, о поставках которых в Украину ничего не сообщается.

Почему не сработала российская система ПВО? Второй вопрос, который чаще всего задают военные журналисты и аналитики, - почему не сработала система ПВО, созданная Россией в Крыму после оккупации полуострова, которая, по заверениям высокопоставленных представителей Министерства обороны РФ «способна нейтрализовать любые воздушные цели»? Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году Россия сосредоточила на полуострове не только большое количество вооруженных сил и техники, но и создала для защиты Крыма от воздушных атак и ракетных ударов эшелонированную систему противовоздушной обороны. Согласно российским военным источникам, за ПВО Крыма, в первую очередь, отвечает 31-я дивизия ПВО ВКС России, базирующаяся в Севастополе. Первоначально эта дивизия была вооружена четырьмя дивизионами ЗРК С-300ПС, однако в период с 2016 по 2018 годы 12-й севастопольский и 18-й феодосийский полки 31-й дивизии были перевооружены на самые современные на сегодняшний день российские комплексы ПВО С-400 «Триумф». Этот комплекс, предназначенный для уничтожения авиации противника, а также крылатых и баллистических ракет, способен поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высотах до 30 километров. В 2018 году российские источники сообщили, что 4-й дивизион С-400 «Триумф» был переброшен в Джанкойский район Крыма. Тем самым была завершена поставка ЗРК С-400 в оба полка 31-й дивизии ПВО. Один полный дивизион оснащен 12 пусковыми установками, каждая из которых способна нести в зависимости от модификации от 4 до 16 ракет. Один дивизион может одновременно отслеживать до 300 целей и обстреливать до 36 объектов. Причем на каждую цель в зависимости от ее сложности уходит до двух ракет. Таким образом, на вооружении четырех дивизионов ПВО, дислоцированных в Крыму, находятся 500 ракет, готовых к бою. Помимо этого, для защиты комплексов С-400 «Триумф» от возможных ракетных ударов ВКС России разместили в Крыму зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». По информации, каждый дивизион С-400 прикрывает одна батарея «Панцирь» (4 боевые машины). Также комплексы «Панцирь-С» развернуты вокруг некоторых других военных объектов в Крыму.