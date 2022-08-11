Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в столице открыл главную мечеть страны, которая стала самой большой в Центральной Азии и вошла в десятку самых крупных в мире, сообщает Nur.kz. Это первое появление Назарбаева на публике за последние 2 месяца.

Во время поздравления Назарбаев заявил, что открытие новой мечети - важное событие для всех мусульман страны: "Камень этой мечети я заложил за день до сложения президентских полномочий. Я как мусульманин считал своим священным долгом инициировать строительство мечети. Эта мечеть - одна из самых крупных в мире. Строительство мечети поддержали частные инвесторы. Из бюджета страны средств на строительство не брали".

Строительство мечети три года назад инициировал Нурсултан Назарбаев.