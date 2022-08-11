Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, возможны провокации со стороны РФ ко Дню независимости Украины, 24 августа. Об этом, как пишет УНИАН, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", – отметил он.

Данилов добавил, что не все может оказаться под контролем, но это нормально в условиях войны. При этом секретарь СНБО заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы РФ и давать им достойный отпор.