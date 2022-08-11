Посла США обвинили в попытке смены власти в Грузии

Действия посла США в Грузии Келли Дегнан «укрепляют веру людей в то, что радикальную повестку дня радикальной [внутренней] оппозиции координирует посольство США», говорится в заявлении движения «Сила народа», образованного бывшими депутатами правящей партии «Грузинская мечта». Это покинувшие партию в июне Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари, передают «Новости - Грузии».

По их словам, посольство США «пыталось привести к власти Единое Нацдвижение». «Реализация революционного сценария началась три года назад. Все хорошо помнят, как посольство [США] заставило правительство [Грузии] освободить из тюрьмы Угулава и Окруашвили [лидеров оппозиции], а также изменить избирательную систему в пользу Единого национального движения и его сателлитов. Посольство США в Грузии не надеялось, что они втянут Грузию в войну при правительстве «Грузинской мечты», и «поэтому посольство настойчиво пыталось до и после парламентских выборов [в 2020 году] привести к власти Единое национальное движение», - говорится в заявлении.

Члены движения «Сила народа» подчеркнули, что их заявление сделано не для того, чтобы «дискредитировать» посольство США или «отомстить» ему, а потому, что «угроза беспорядков и войны, стоящая перед Грузией, еще не полностью устранена».