Как Си Цзиньпин Байдена отговаривал

За четыре дня до визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань председатель КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и предупредил его, что сейчас не время для полномасштабного кризиса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По их данным, 28 июля Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена о необходимости не допустить полномасштабного кризиса между их странами. Председатель КНР без деталей рассказал американскому лидеру о возможных последствиях неосмотрительного визита Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом заявил, что Китай не намерен вступать в конфликт с США. По его мнению, обе стороны должны поддерживать мир и безопасность, потому что сейчас не время для полномасштабного кризиса.