Шредер требует вернуть ему привилегии экс-канцлера ФРГ

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подал иск в суд на парламент Германии - Бундестаг с требованием восстановить частично отозванные в мае привилегии бывшего главы правительства. Он требует, чтобы ему вернули бывший офис экс-канцлера и восстановили штат сотрудников, заявил dpa ганноверский адвокат Шредера Михаэль Нагель.

По его словам, исковое заявление от имени Шредера направлено в административный суд Берлина. В заявлении указывается, что решение бюджетного комитета Бундестага лишить Шредера его бюро в парламенте является незаконным.