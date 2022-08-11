Разведка Британии о взрывах в Крыму

В результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум 8 боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу.

Разведка отмечает, что начальная причина взрывов 9 августа неизвестна, но крупные грибовидные облака, которые видны на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва до четырех открытых складов боеприпасов.