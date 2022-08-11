Латвия и Эстония прекратили сотрудничество с Китаем

Эстония и Латвия, являющиеся членами Евросоюза (ЕС) и НАТО, больше не намерены сотрудничать с Китаем в так называемом формате "17 плюс 1", однако обе страны будут стремиться к "конструктивным и прагматичным отношениям" с Пекином на двусторонней основе и через развитие связей между ЕС и Китаем, сообщают Министерства иностранных дел в Таллине и Риге.

"Формат сотрудничества с Китаем "17 плюс 1" стал ненужным и вызывал разногласия задолго до того, как Литва вышла из него. Теперь закрывают дверь Латвия и Эстония. На смену прежней платформе должен прийти формат общеевропейского сотрудничества с Пекином. Ее следует заменить на "ЕС 27+1", - написал в Twitter глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

В мае 2021 года из формата "17+1" вышла Литва.