Выбор Казахстана: в обход России через Азербайджан

Изданию об этом сообщили источники, которые знакомы с темой. По их данным, казахстанская государственная нефтяная компания «КазМунайГаз» сейчас заканчивает переговоры с азербайджанской SOCAR. Казахстану нужно разрешение на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому нефть доставляется в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Окончательный контракт могут подписать в конце августа, после чего уже в сентябре начнутся отправки по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Казахстан вскоре начнет отправлять свою нефть через крупнейший нефтепровод Азербайджана. Страна активно ищет альтернативные нефтяные маршруты, которые не будут проходить через Россию, пишет Reuters.

Вместе с этими поставками еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Вместе с потоками по БТД объем будет равняться чуть более 100 000 баррелей в сутки.

Казахстанская компания отказалась от комментариев, азербайджанская SOCAR также пока не прокомментировала сделку.

Напомним, Казахстан активно диверсифицирует пути отправки нефти в обход России после того, как в июле российский суд пригрозил закрыть Каспийский трубопроводный консорциум, после чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими торговыми точками.

Казахстан использовал трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум - ред.) около 20 лет, чтобы через российский черноморский порт Новороссийск отправлять нефть на мировой рынок. Сейчас главным риском является то, что ни один из альтернативных маршрутов не может проводить те же объемы сырой нефти, что отправлялись по КТК. По словам источников, даже с азербайджанскими трубопроводами Казахстану придется полагаться на флот танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, который имеет ограниченные запасные мощности.