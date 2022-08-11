Алиевы на открытии отеля Basqal Resort & Spa обновляется
В пятницу, 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basqal Resort & Spa в Исмаиллинском районе.
Будет обновлено.
В пятницу, 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basqal Resort & Spa в Исмаиллинском районе.
Будет обновлено.
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