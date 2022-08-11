Армяне уходят, русские ставят блокпосты, азербайджанские войска наготове

Фарид Исаев, автор haqqin.az 12:48

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана объявило о завершении строительства новой автотрассы, альтернативной Лачинскому коридору. В сообщении Госагентства говорится, в частности, что «строительство дороги в обход города Лачин является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых руководством Азербайджана на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов». По данным ведомства, автомагистраль соответствует III технической категории. Общая протяженность новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, составляет 32 километра, причем десять из них должны пройти по территории Армении.

Хотя Баку официально объявил о завершении строительства азербайджанского отрезка трассы, свою часть работы по прокладке новой дороги Армения начала всего несколько дней назад. В результате с 25 августа, после того как российские миротворцы переместят свои посты на новопостроенную автотрассу, а Лачин вместе с селами Забух и Сус вернутся под контроль Азербайджана, несколько километров от Армении до Карабаха армянам придется преодолевать пешком, пока власти Армении не завершат строительство своего участка альтернативной Лачинскому коридору дороги. Согласно армянским источникам, в настоящий момент идет эвакуация армян из села Забух и города Лачин. Напомним, после окончания 44-дневной войны в селе Сус никто не проживал – около 170 незаконно поселившихся там армян покинули село еще во время войны. По словам Андраника Чаушяна, называющего себя «главой общины» села Забух, подавляющее большинство проживающих в селе людей решили переехать в Армению. Чаушян говорит, что в скором времени село обесточат и будет отключена телефонная связь. «Глава общины» пожаловался, что его люди сталкиваются с определенными трудностями. К примеру, на новое место жительства нужно перевезти домашнюю утварь и личные вещи, а перевозчики, пользуясь большим спросом, уже сейчас завышают цены. «Жители» села в основном планируют перебраться в Сюникскую область Армении и в Ереван, еще семь-восемь семей хотят обосноваться в Аскеранском районе Азербайджана, но окончательно пока не решили. Сам Чаушян с семьей также намерен обосноваться в Карабахе, но еще не решил, где именно.