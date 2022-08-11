Армяне уходят, русские ставят блокпосты, азербайджанские войска наготове
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана объявило о завершении строительства новой автотрассы, альтернативной Лачинскому коридору. В сообщении Госагентства говорится, в частности, что «строительство дороги в обход города Лачин является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых руководством Азербайджана на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов».
По данным ведомства, автомагистраль соответствует III технической категории. Общая протяженность новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, составляет 32 километра, причем десять из них должны пройти по территории Армении.
Хотя Баку официально объявил о завершении строительства азербайджанского отрезка трассы, свою часть работы по прокладке новой дороги Армения начала всего несколько дней назад. В результате с 25 августа, после того как российские миротворцы переместят свои посты на новопостроенную автотрассу, а Лачин вместе с селами Забух и Сус вернутся под контроль Азербайджана, несколько километров от Армении до Карабаха армянам придется преодолевать пешком, пока власти Армении не завершат строительство своего участка альтернативной Лачинскому коридору дороги.
Согласно армянским источникам, в настоящий момент идет эвакуация армян из села Забух и города Лачин. Напомним, после окончания 44-дневной войны в селе Сус никто не проживал – около 170 незаконно поселившихся там армян покинули село еще во время войны.
По словам Андраника Чаушяна, называющего себя «главой общины» села Забух, подавляющее большинство проживающих в селе людей решили переехать в Армению. Чаушян говорит, что в скором времени село обесточат и будет отключена телефонная связь.
«Глава общины» пожаловался, что его люди сталкиваются с определенными трудностями. К примеру, на новое место жительства нужно перевезти домашнюю утварь и личные вещи, а перевозчики, пользуясь большим спросом, уже сейчас завышают цены. «Жители» села в основном планируют перебраться в Сюникскую область Армении и в Ереван, еще семь-восемь семей хотят обосноваться в Аскеранском районе Азербайджана, но окончательно пока не решили. Сам Чаушян с семьей также намерен обосноваться в Карабахе, но еще не решил, где именно.
Ранее официальные лица Армении заявляли, что около 200 армян, незаконно проживающих в селе Забух, могут быть переселены «по собственному желанию» в Карабах, то есть на территории Азербайджана, находящиеся под временным контролем российских миротворцев. Однако в данный момент почти никто из них не хочет жить в этих районах, поскольку для этого нужно подать заявление на получение азербайджанского гражданства. В то время как российские миротворцы и так называемый «режим Ханкенди» не гарантируют безопасность армян, незаконно проживающих на территории Азербайджана.
Чаушян также сообщил, что его людям запретили при выезде из Лачина сжигать дома. Тем, кто нарушит этот приказ, не будет выдан сертификат на получение новой квартиры в Армении.
Некоторые из армян, которым до отъезда из Забуха осталось две недели, говорят, что без сертификата на получение новой квартиры они не тронутся с места и будут ждать «до последнего дня».
Напомним в этой связи, что в ноябре 2020 года, когда армяне покидали Кельбаджар и Агдам, они подожгли дома, в которых незаконно проживали в годы оккупации, погрузив предварительно в свои машины облицовку комнат, покрытие полов, водопроводные трубы и даже унитазы. Эти позорные кадры облетели все мировые СМИ, и, похоже, власти Армении не хотят повторения безобразных акций мародерства, дискредитирующих образ «многострадального армянского народа».