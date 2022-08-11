Россия и Украина теряют крупные контракты из-за войны

Американская компания Northrop Grumman прекращает контракты с Россией и Украиной и заключила соглашение со стартапом Firefly Aerospace для разработки «полностью отечественной» версии ракеты-носителя Antares, сообщает The Insider со ссылкой на Alpha Centauri.

Из-за войны между Россией и Украиной возникли трудности с поставками компонентов ракеты. Существующая версия ракеты использует первую ступень украинской сборки, которую производит конструкторское бюро «Южное», и российский ракетный двигатель РД-181, производства НПО «Энергомаш».

В американской компании сообщили, что в настоящее время первые ступени для будущих двух запусков уже созданы и компания рассматривает альтернативные варианты в случае потенциальных проблем с поставками, но деталей раскрывать не стала. Antares используется для отправки к МКС грузового корабля Cygnus с грузом до 8 тонн. В Northrop Grumman ожидают, что полностью американскую Antares 330 смогут начать эксплуатировать уже в конце 2024 года. Пока для Antares будет готовиться необходимая замена узлов, Northrop Grumman заключила соглашение со SpaceX о доставке грузов на МКС в рамках проекта Cygnus ракетами Falcon 9.