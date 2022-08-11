Российскую экономику отбросили на годы назад

По подсчетам экономистов, после начала войны в Украине российская экономика начала сокращаться. Валовой внутренний продукт сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, пишет Bloomberg, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим размерам 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее в 2023 году экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на энергоносители снизит экспорт», - прокомментировал ситуацию экономист Александр Исаков.

Главной причиной сокращения экономики России стало множество западных санкций, введенных против Москвы. Однако спад оказался менее стремительным, чем все ожидали. Центробанк России ожидает, что спад усугубится в предстоящие кварталы, и не ожидает восстановления до второй половины следующего года.

«Кризис движется по очень плавной траектории, - сказал Евгений Суворов, ведущий экономист по России в Банке ЦентроКредит. - Экономика достигнет своей нижней точки в лучшем случае к середине 2023 года».