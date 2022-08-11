США получили секретную информацию о китайской армии

США и их союзники получили доступ к секретной информации о китайской армии благодаря военным учениям, которые Китай проводит в нескольких акваториях вокруг Тайваня, пишет Reuters.

Согласно данным издания, расширенные маневры китайского флота позволят разведке США тщательным образом изучить ракетное вооружение, которое может быть использовано Китаем для отражения иностранных вооруженных сил. Страны Запада также смогут подробно ознакомиться с системой командования армии КНР, управлением и связью. Также получен ответ на вопрос, какими возможностями обладает Китай для блокирования острова Тайвань.

"Учения дали ключ к пониманию способности Китая блокировать остров в качестве прелюдии или альтернативы любому вторжению, впервые продемонстрировав запуск баллистических ракет над Тайванем, а также имитацию воздушных и морских атак на Тайвань", - говорится в статье.