Кая передал картину президенту через Фарида Гаибова фото
Турецкий художник Эрсан Кая, рисующий всемирно известных людей, на этот раз нарисовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
Свою картину знаменитый художник подарил супругам Алиевых, приехавшим в Конью на V Игры исламской солидарности.
Кая передал свой подарок через министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова. Алиевым картина очень понравилась, отмечает газета.
41-летний Эрсан Кая живет в Базеле. Раньше он занимался футболом, однако после получения тяжелой травмы был вынужден оставить спорт. Затем увлекся живописью.