Турецкий художник Эрсан Кая, рисующий всемирно известных людей, на этот раз нарисовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Свою картину знаменитый художник подарил супругам Алиевых, приехавшим в Конью на V Игры исламской солидарности.