Азия переключилась на дешевую американскую нефть

Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть, пишет Bloomberg.

Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе приобрели около 16 млн баррелей нефти в США, что вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев года.

Ранее Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии до рекордного уровня. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле. Даже с учетом фрахта и логистики.