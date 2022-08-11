НАТО заставила всплыть российскую атомную подлодку у Норвегии
Военные силы НАТО заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Норвегии, пишет Daily Express.
Согласно данным, противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании обнаружил российскую атомную подлодку проекта 941 «Акула». Источники газеты видели корабли ВМФ НАТО, а также судно России в надводном положении.
Издание отмечает, что активность российских субмарин усилилась после начала войны в Украине, в особенности в северных водах.