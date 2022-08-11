Узбекистан будет лишать гражданства за наемничество?

Необходимо принимать жесткие меры в отношении узбекистанцев, которые участвуют в войне на благо другой страны. Об этом заявили заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров, пишет узбекское Радио Свобода.

Алишер Кадыров напомнил, что в Узбекистане участие в боевых действиях других стран уголовно наказуемо. Виновные могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы. Однако, по мнению Кадырова, эта мера неэффективна.

«Такие лица должны быть лишены гражданства и им пожизненно должен быть запрещен въезд в Узбекистан со дня оформления призыва», - заявил он. Партийный лидер отметил, что уже начались консультации по внесению этих изменений в УК страны.