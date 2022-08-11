«Азерхалча» снова в убытках

ОАО «Азерхалча» завершило 2020 год с убытком в размере 3,283 млн манатов. В финансовой отчетности акционерного общества говорится, что это по сравнению с 2019 годом на 38,5% меньше.

Накопленный убыток компании вырос на 36% - до 13,839 млн манатов.

В 2020 году доходы «Азерхалча» от продажи составили 5,142 млн манатов (в 16,6 раза больше, чем в 2019 году), себестоимость продаж - 4,59 млн манатов (в 12 раз больше), другие доходы - 1,146 млн манатов (годом ранее не было), административные и операционные расходы - 5,089 млн манатов (на 0,5% меньше), чистая прибыль от операций с иностранной валютой - 109 тыс. манатов (годом ранее был убыток).