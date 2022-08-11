Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:43

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань всколыхнула мировой рынок полупроводников. На данный момент глобальный рынок полупроводников представляет, пожалуй, даже большую ценность, нежели энергетический. Если при отсутствии нефти можно использовать газ, уголь и другие горючие ископаемые, то без микроскопических чипов замрут без каких-либо альтернатив не только связь, транспорт и техника, но и автомобили, скоростные поезда и космические ракеты.

В 2021 году общий объем продаж полупроводников в мире достиг рекордных 555,9 миллиарда долларов, подскочив в годовом выражении на 26,2 процента. Что неудивительно, поскольку компании стали наращивать производство, чтобы удовлетворить спрос на микросхемы, возникший в период пандемии коронавируса. В результате за 2021 год отрасль поставила на рынок рекордные 1,15 триллиона (!) микросхем. Китай в прошлом году приобрел полупроводников на общую сумму 192,5 миллиарда долларов, повысив этот показатель в годовом выражении на 27,1 процента. Самый существенный прирост продаж наблюдался в Северной и Южной Америке - на 27,4 процента, реализация микрочипов в Европе подскочила на 27,3 процента. В то же время только в 2021 году временный дефицит микрочипов нанес экономике США ущерб в размере 240 миллиардов долларов, поскольку из-за сбоев поставок предприятия страны вынужденно простаивали. Речь идет о таких отраслях экономики, как автопром, производство оборудования, электронных систем и даже грилей, которым также нужны «электронные мозги». Так, дефицит чипов вынудил гиганта по производству оргтехники Canon не только выпускать для принтеров «поддельные» картриджи, но и обучать потребителей способам обмана защитных систем.

Как выясняется, мировые мощности по производству полупроводников снизились за последние 20 лет более чем в три раза, в результате чего промышленность США все больше зависит от поставок чипов из Азии. Многие американские предприятия работают не на полную мощность, сокращая производство на 10 процентов, а запаса чипов у производителей хватает в среднем менее чем на пять дней. Все это вынудило США подготовить закон о финансировании производства микроэлектроники в стране и выделить из федерального бюджета 52 миллиарда долларов. Стратегическую важность собственного производства полупроводников подчеркивает также тот факт, что президент Джо Байден в ходе выступления на заводе по производству противотанковых комплексов Javelin в штате Алабама призвал осложнить доступ России к этим рынкам, поскольку они, в частности, необходимы для производства и в оборонной сфере. Президент добавил, что Соединенным Штатам необходимо инвестировать средства в производство полупроводников и возвращать себе мировое лидерство, поскольку данная сфера играет ключевую роль во многих областях. В этой связи во многом становятся понятными истинные цели недавнего визита Нэнси Пелоси на Тайвань, в ходе которого «железный спикер» встретилась с главой компании TSMC Марком Лью. (Тайваньская TSMC - крупнейший мировой контрактный производитель полупроводниковых микросхем – ред.) На встрече стороны обсудили выполнение законопроекта Конгресса о мерах финансовой поддержки производителей полупроводников, из чего можно сделать вывод, что Конгресс с ведома Белого дома решил привлечь тайваньскую компанию для развития в США рынка полупроводников. Эта версия смыкается с выдвинутой в марте американской инициативой о создании так называемого «Альянса Chip 4» - стратегического союза четырех глобальных производителей чипов в лице США, Южной Кореи, Тайваня и Японии, который сможет полностью контролировать цепочки поставок микросхем.