Тяжелое ДТП в Карабахе с участием миротворцев: погибли 4 человека

На автодороге Ханкенди-Аскеран в пятницу, 12 августа, произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, передает News.am.

Сообщается, что утром на автодороге столкнулись автомобили марок «HAVAL H9», за рулем которого находился водитель российских миротворческих войск И.Я. (1992 г.р.) и «ВАЗ-2107», за рулем которого находился житель Аскеранского района Э.Г. (1996 г.р.).

Водитель «ВАЗ-2107» с переломами и ушибом правого легкого доставлен в больницу. Находившиеся в его машине 4 женщины скончались на месте.