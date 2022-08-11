Зухра Новрузова, собкор по странам Центральной Азии 14:24

В Таджикистане стартовали военные учения, организованные Центральным командованием Вооруженных сил США. А ведь еще недавно складывалось впечатление, что США надолго покинули Центральную Азию. Но зря надеялись, Центральное командование США, пресловутый Centcom организовал здесь крупномасштабное шоу. «Региональное сотрудничество-2022» – вот как называется это действо. Данные учения «предоставляют уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», - заявил посол США в Таджикистане Джон Поммершайм.

Список государств, принявших приглашение на это мероприятие, тоже весьма показателен. В него входят военнослужащие из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана (все – члены ОДКБ), Узбекистана, Пакистана и Монголии. Для них будут проводиться командно-штабные учения. А Таджикистану еще и полагается бонус – пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад. Очевидно, за его устойчивый и непримиримый антиталибский курс. Пока трудно сказать, насколько «Региональное сотрудничество-2022» повысит уровень безопасности в Центральной Азии. Но вот то, что американцы продвигают себя в качестве гарантов безопасности в регионе – очевидно. Как очевидно и то, что они изо всех сил стремятся найти здесь точку опоры – создать базу, откуда могли бы вести разведывательные, а в случае необходимости и военные операции. Для того, собственно, эти учения и затеваются – американцам очень важно прозондировать настроения военно-политических элит тех стран, представители которых примут в них участие. Заодно и намекнуть подходящим кандидатам, что сотрудничество можно было бы и расширить, а также углубить. Естественно, на взаимовыгодной основе, причем так, чтобы ряд генералов из центральноазиатских республик мог бы эту «взаимовыгодность» положить в карман.

Джон Поммершайм, который уже три года сидит в Душанбе, времени зря не теряет. В Белом доме могут говорить что угодно о присутствии США в Центральной Азии – но посол, будучи представителем «глубинного государства» – а кем еще может быть выпускник Бакнеллского и Колумбийского университетов, да еще и окончивший Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина по стипендии Министерства обороны США? – настойчив. Настойчив в том, что отступление Америки из региона – дело временное, что США сюда обязательно вернутся. Центральную Азию, ее персоналии, а также политику России в этом регионе он знает досконально, а потому уверен: восстановление американского присутствия здесь – вопрос времени. Вряд ли на это пойдут в Казахстане и Узбекистане – руководство этих республик, диверсифицируя свои контакты с Россией, совсем не горит желанием попасть в зависимость от других внешних акторов, включая Китай. Вряд ли что-то с этим сложится и в Кыргызстане.