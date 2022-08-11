Курсы английского от Bakcell для детей ветеранов войны и шехидов

В проекте, реализованном совместно с организацией You Will Speak, приняли участие 50 детей из разных регионов Азербайджана. Онлайн-уроки проводились в течение 8 месяцев, после чего дети прошли проверку навыков владения английским языком.

Bakcell реализует множество проектов социальной ответственности, направленных на развитие и образование детей. Как сообщили в компании, внимание и забота о детях, пострадавших от войны, является одним из основных направлений программы Корпоративной социальной ответственности Bakcell. В этой связи осуществлен уже целый ряд социальных проектов.

Напомним, компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.