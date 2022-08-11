В Азербайджане сократилось производство бензина и дизеля

В январе-июле этого года в Азербайджане в сфере производства нефтепродуктов было произведено продукции на 2 167,3 млн манатов, в годовом сравнении этот показатель снизился на 11,6%.

Как сообщили в Госкомстате, из нефтепродуктов производство топливного мазута выросло в 2,6 раза, производство нефтяного битума - на 15,8%.

Сообщается, что в январе-июле производство автомобильного бензина сократилось на 6,4%, производство дизельного топлива - на 26,2%, производство бензина, используемого в нефтехимической промышленности - на 31,6%, производство нефтяного кокса - на 36,8%, производство смазочных масел - на 37,8%.