УЕФА может дисквалифицировать единственный в Армении стадион европейского уровня

Стадион «Республиканский» в Ереване может быть дисквалифицирован со стороны УЕФА. Об этом говорится в совместном заявлении Федерации футбола Армении и футбольного клуба «Пюник».

Федерация и клуб обеспокоены тем, что с недавних пор во время международных матчей, проводимых в Армении, фиксируются события, «несовместимые с футбольными матчами и спортом в целом, что чревато самыми серьезными последствиями для армянского футбола».

«На поле выбегают десятки граждан, присутствовавших на митингах, в основном подростки, на трибунах регулярно фиксируются драки, а также был проведен ряд политических акций. Сотрудники службы безопасности также не справляются со своими обязанностями, за что просим прощения... Если подобные случаи не прекратятся, единственный в Армении стадион, соответствующий высоким европейским стандартам, может быть дисквалифицирован. И сборной Армении, и нашим клубам предстоит проводить домашние матчи на нейтральных полях в других странах… В этом контексте призываем СМИ не распространять видео и фото, запечатлевшие беспорядки», - говорится в заявлении.

Напомним, только вчера haqqin.az писал о бесчинствах, которые творят армянские болельщики как на матчах в Ереване, так и на европейских стадионах.

Стадион «Республиканский» может быть серьезно наказан после того, как в минувший вторник на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Пюником» и сербской «Црвеной Звездой» группа болельщиков раскрыла на трибунах плакат с надписью «Карабах - Армения, Косово - Сербия». Также фанаты не раз выбегали на поле. В руках у одной из болельщиц, которой удалось пробиться на газон стадиона, был плакат с надписью «Агавно не сдадим». Агавно - это армянское название села Забух, который армяне должны покинуть к концу августа вместе с городом Лачин и селом Сус, поскольку азербайджанский участок новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги уже готов.