Ильхам Алиев в Агсу обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра молодых художников и Музея государственной символики на Площади Флага в городе Агсу. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства также ознакомился с деятельностью ЗАО «Агсу агропарк».

Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в центре города Агсу.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства возложил цветы к памятнику.