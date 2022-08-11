ТуранБанк, отметивший в этом году свое 30-летие и отличающийся стабильностью в банковской сфере, продолжает ряд мер по расширению своей сети обслуживания. Завоевавший доверие и симпатию клиентов банк, сохранивший на протяжении многих лет имидж надежного партнера в бизнесе, представил своим клиентам новый Апшеронский филиал для услуг клиентов. В официальной церемонии открытия приняли участие руководители ТуранБанка.

Новый филиал, расположенный по адресу: Апшеронский район, город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 299, обеспечит более эффективное и удобное использование услуг для жителей города и бизнес субъектов за счет более крупного и современного офисного здания. Филиал «Апшерон», располагающий всеми необходимыми удобствами, создаст условия для предоставления клиентам доступа к банковским услугам и продуктам. Основной миссией ТуранБанк, который активно участвует в политической и культурной жизни страны и продолжает поддерживать социально-экономический прогресс в регионах, является содействие малому и среднему предпринимательству и развитие реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 19 точках продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).