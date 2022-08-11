Турция и Пакистан будут торговать без ограничений

Цель соглашения – увеличить товарооборот между странами с $1 млрд до $5 млрд. В соглашении заинтересованы как частные, так и государственные компании Турции. Turkish Airlines ждет увеличения рейсов, Zorlu Energy хочет установить зарядные станции для электрокаров в Лахоре.

Документ подписали в Исламабаде. Его заверили подписями министр торговли Турции Мехмет Муш и министр торговли Пакистана Сайед Навид Камар. На церемонии также присутствовал премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

Пакистан с помощью этой сделки сможет поправить свое финансовое положение, ведь последние месяцы страна балансирует на грани дефолта. Исламабад позволит турецким компаниям сохранять прибыль в иностранной валюте.

Турция, в свою очередь, предложила Пакистану уступки по 261 тарифной линии, которые включают в себя ключевые позиции экспорта Пакистана в Стамбул как из сельскохозяйственного, так и из промышленного секторов.

У обеих стран большие планы на совместное сотрудничество. Многие из низ помогут Пакистану перенять турецкий опыт работы на европейских рынках.