Вооруженный конфликт в Украине превратился в самую кровавую наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны, говорят источники NYT среди американских офицеров.

Каждый день на войне в Украине погибают или получают ранения около 500 российских военнослужащих. Для России все идет не по плану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

Собеседники NYT в Минобороны США оценили число только погибших в 20 тысяч, из них 5 тысяч - наемники из ЧВК «Вагнера». «Российские вооруженные силы сильно истощены», - констатирует военный журналист и историк Сет Дж. Джонс.

На этом фоне осуществить план по захвату всего востока Украины у Кремля, скорее всего, не получится, по крайней мере, до конца этого года. Наступление в Донецкой области забуксовало, Россия вынуждена перебрасывать свои части в южные регионы, пишет издание.

Между тем украинская армия успешно осваивает применение американских систем залпового огня и даже вернула под свой контроль часть территорий. Россиянам становится все тяжелее воевать, отмечает газета.

Россия уже направила на войну почти 85% своей действующей армии, говорят эксперты, в том числе оттянув войска с Дальнего Востока и из мест дислокации в других странах. Потери российской армии в Украине настолько велики, что сейчас все силы властей брошены на привлечение к боевым действиям резервистов, контрактников и новобранцев, пишет NYT.

Российские власти в последний раз сообщали о числе погибших и раненых 25 марта 2022 года - спустя месяц после начала «спецоперации». Тогда Минобороны РФ отчиталось о 1 351 погибшем и 3 825 раненых. Уже на тот момент американские офицеры считали, что их число приближалось к пяти тысячам.