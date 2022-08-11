Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, накануне рассказала, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее.

Как только она эмоционально рассказала, что во время заболевания коронавирусом у лидера КНДР Ким Чен Ына пропал вкус и обоняние, депутаты парламента Северной Кореи разрыдались.

Ранее Ким Ё Чжон также пригрозила уничтожить власти Южной Кореи за попытки распространить коронавирус в ее стране.