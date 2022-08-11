Роботов-гуманоидов будут производить массово? видео
Китайская компания Xiaomi представила новую разработку. Ей стал человекоподобный робот CyberOne. Сообщение об этом размещено на сайте бренда, а сам робот был показан на пресс-конференции.
CyberOne – это новый проект, однако «начинку» частично взяли с робота-собаки CyberDog, которого выпустили в прошлом году. Программы и технические наработки адаптировали под конструкцию робота.
Робот получился высотой со среднего человека, 177 см, вес - 52 кг и размах рук - 168 см. Внутри у него электромотор, благодаря чему CyberOne может имитировать движения человека и перемещаться в пространстве со скоростью до 3,6 км/ч. Он способен удерживать в руке вес до 1,5 кг.
CyberOne прекрасно ориентируется в пространстве и может распознавать объекты и даже голоса. Его система распознает 85 разновидностей звуков окружающей среды и 45 видов человеческих эмоций. Он даже может утешать людей и показывать свои эмоции, они отражаются на его дисплее.
О серийном производстве говорить пока рано, все-таки проект нужно заточить под выполнение определенных задач. Однако точно известно, что использованные в роботе-гуманоиде технологии будут применяться в будущих продуктах компании.