Китайская компания Xiaomi представила новую разработку. Ей стал человекоподобный робот CyberOne. Сообщение об этом размещено на сайте бренда, а сам робот был показан на пресс-конференции.

CyberOne – это новый проект, однако «начинку» частично взяли с робота-собаки CyberDog, которого выпустили в прошлом году. Программы и технические наработки адаптировали под конструкцию робота.

Робот получился высотой со среднего человека, 177 см, вес - 52 кг и размах рук - 168 см. Внутри у него электромотор, благодаря чему CyberOne может имитировать движения человека и перемещаться в пространстве со скоростью до 3,6 км/ч. Он способен удерживать в руке вес до 1,5 кг.