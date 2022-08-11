Индия отказала российскому SWIFT

Индийские банки отказались подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС - ред.), которую называют российским аналогом Swift. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на источники.

По словам неназванного топ-менеджера индийского банка, российская сторона предложила объединить СПФС и индийскую систему межбанковских платежей (SFMS), чтобы проводить платежи в рублях и рупиях. Однако индийским банкирам идея не понравилась. Они опасаются, что из-за объединения банки Индии могут попасть под вторичные санкции Соединенных Штатов.

Вашингтон может расценить это как нарушение санкций. Ряд индийских банков обратились в национальный Центробанк, чтобы получить разрешение на открытие счетов, где они смогут платить в рублях и рупиях, но регулятор пока не ответил.