Рамиль Алиев, собкор 15:51

С 2 по 8 августа Государственный комитет по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева организовал в столице азербайджанской культуры – городе Шуша III Летний лагерь диаспорской молодежи. Об этом сообщает haqqin.az. Партнерами лагеря стали Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша.

В грандиозном проекте приняли участие 115 человек из 50 стран. Кроме азербайджанцев, проживающих в различных странах мира, в Шушу приехали и представители народов, дружественно относящихся к Азербайджану. В проекте приняли участие наследник основателя Карабахского ханства Панахали хана, внучка великого азербайджанского поэта Мирзы Алекпера Сабира, дочь Героя Отечественной войны Рамиза Джафарова и внук известного богослова, ученого-исламиста, востоковеда и философа Гейдара Джемаля (он же сын журналиста-режиссера Орхана Джемаля).

Реализация проекта после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и V Съезда азербайджанцев мира (съезда Победы) представляет особое значение. На V Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся в апреле 2022 года в Шуше, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих за рубежом, не прерывать связей с исторической Родиной, приезжать в Азербайджан, не забывать родной язык, изучать историю и культуру Азербайджана, вместе с диаспорами дружественных народов пропагандировать азербайджанские реалии. B этом контексте летние лагеря диаспорской молодежи можно расценить и как реализацию рекомендаций президента.

На церемонии открытия лагеря выступили председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Нигяр Гаджиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, директор Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева Мухаммед Абдуллаев, руководитель Аппарата Министерства экономики Аяз Алиев и председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Программа летнего лагеря включала ознакомление с памятниками Шуши, разрушенными в период оккупации, посещение Джыдыр Дюзю, родника Иса булагы, мавзолея Вагифа и других исторических памятников, встречи с представителями госструктур, членами семей шехидов и ветеранами Карабаха, а также экспертами из различных сфер, учеными-историками, деятелями искусства и известными блогерами, развлекательные программы и интеллектуальные игры для молодежи. Каждый день лагеря начинался с урока, проводимого инструктором Ругией Ашрафли, специалиста по йоге. A преподаватель кафедры азербайджанского языка и литературы Азербайджанского университета языков Сабина Алиева обучала участников лагеря азербайджанскому языку. Панели на темы «Aзербайджанская диаспора и государственная молодежная политика», «Налаживание общественных связей с государственными структурами», «Написание проектов и организация процесса Fundraising», «История независимости Азербайджана», «Роль диаспорской молодежи в народной дипломатии и осуществлении лоббистской деятельности», «Стратегия развития Карабаха», «Расширение сети и презентация Азербайджанской диаспорской молодежи (АДМ)» были с интересом встречены молодежью.