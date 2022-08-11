Медведев намекнул на «случайности» в АЭС в Европе

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе тоже есть атомные станции, и там возможны «случайные» инциденты. Об этом он написал в Telegram.

Медведев обвинил в обстреле ЗАЕС украинских военных. По его словам, «ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов».

«Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит.

Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны».