Еврокомиссия вводит «нержавеющие» пошлины против России и Турции

Нержавеющая сталь из России и Турции при экспорте в ближайшие пять лет будет облагаться пошлиной. Решение было принято Еврокомиссией (ЕК) после завершения антидемпингового расследования - сталь из России и Турции поставлялась по ценам ниже среднерыночных в Евросоюзе.

Согласно данным, пошлина составила 10,5% для турецкого актива ММК, для остальных турецких сталепроизводителей - от 2,4% до 11%. Антидемпинговая пошлина на металл Магнитогорского металлургического комбината составляет 36,6%, Новолипецкого металлургического комбината - 10,3%, «Северстали» - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%. Отмечается, что с 2017 года импорт российской и турецкой нержавеющей стали вырос более чем в пять раз, с 196,643 тыс. тонн более чем до 1 млн тонн. Доля России и Турции на европейском рынке выросла с 2,2% до 13,1%.

Расследование было проведено по инициативе Европейской ассоциации сталелитейной промышленности. «Северсталь» и ММК находятся под санкциями ЕС.