Аппарат SOHO американского космического агентства (NASA) зафиксировал последнее погружение кометы в Солнце, пишет Futurism.

Ученые соединили в видео несколько фотографий, полученных с помощью SOHO. На нем отчетливо видно, как комета растворилась в солнечной атмосфере.

Астроном Тони Филлипс утверждает, что небесное тело было представителем семейства околосолнечных комет Крейца и, по сути, являлось большим куском льда. Сама комета Крейца распалась сотни лет назад.

«Большинство из этих комет очень маленькие, их диаметр может составлять меньше нескольких метров, и их даже не фиксирует космический аппарат SOHO во время падения на Солнце, но эта комета привлекла наше внимание своим большим размером», - добавил астроном.