Депутат Гудрат Гасангулиев: «Иран ничего не добьется, раздражая Азербайджан»

«Иран хочет превратиться в регионального игрока, но у него ничего не выходит. Иран ничего не добьется, раздражая Азербайджан. У нас очень крепкие нервы. Подобными шагами Иран не добьется ничего, кроме нагнетания обстановки внутри себя и закрепления репутации деструктивной страны». Об этом журналистам заявил депутат, председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев.

«Ни настоящие мусульмане, ни проживающие на юге наши соотечественники не смогут это простить теократическому режиму в Иране. Армения должна соблюдать соглашение от 10 ноября, с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана, не подогревать этнический сепаратизм и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Иранские официальные лица во имя стабильности в регионе должны объяснить Армении, что нет альтернативы мирному предложению Азербайджана. Региону нужны мир и сотрудничество», - сказал он.

Депутат также прокомментировал участившиеся обращения армян за азербайджанским гражданством.

«Армяне принесли много страданий азербайджанцам и совершили много кровавых преступлений в отношении мирных граждан. Они нанесли большой ущерб азербайджанской государственности. Раны еще не зажили. Без примирения будет сложно обеспечить безопасность армян. В первую очередь, должен быть подписан мирный договор, карабахские армяне должны принять гражданство Азербайджана. После этого должны быть предприняты шаги по примирению. Многие государства и народы мира на протяжении сотен лет воевали друг с другом, а затем примирились и предпочли мирное добрососедство. Некоторые сознательные армяне поняли, что оккупационная политика потерпела крах, они обращаются к Азербайджану. Они понимают, что вражде должен быть положен конец. Этого требуют интересы обоих народов. Это не предатели, какими их считают в Армении, а люди, думающие о будущем своего народа», - сказал Гудрат Гасангулиев.