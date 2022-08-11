Леонид Швец, автор haqqin.az 16:34

Вскользь брошенная в интервью «Вашингтон пост» фраза президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам следует запретить покидать границы своей страны, а уехавших - заставить вернуться, вызвала большой резонанс. Причем недовольны остались как официальные представители РФ, так и нелояльные Кремлю граждане. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта идея «с душком» и в целом негативная, а «любые попытки изолировать россиян или Россию - процесс, который не имеет перспектив». В свою очередь, «Антивоенный комитет», куда входят оппозиционеры Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков и другие, выразил публичное несогласие с идеей ввести «визовую блокаду» для россиян, поскольку это играет на руку российским властям.

В этой ситуации примечательны несколько моментов. Во-первых, святая уверенность комментирующих, что слова Зеленского обладают магическим свойством превращаться в политические решения. Украинский президент сейчас действительно является популярной и авторитетной фигурой, лидером страны, которая находится на самом жарком участке противостояния российской агрессии. К нему прислушиваются, и вероятность воплощения его пожеланий не является нулевой. Хотя канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поголовная отмена виз вряд ли осуществима, Эстония и Латвия поддержали идею Зеленского. В этих странах Балтии с начала большой войны не баловали россиян разрешениями, а сейчас это отношение еще больше усугубится. Присоединятся ли другие европейские государства - не факт, но и идея Зеленскому пришла не на пустом месте. Во-вторых, украинский президент исходил не столько из соображений наказать граждан Российской Федерации, сколько указывал на их ответственность за собственную родину: «Идите и живите там (в России). Только так можно повлиять на Путина». В такой позиции есть здравое зерно: власть с удовольствием следит за отъездом из России активистов-оппозиционеров, журналистов, общественных деятелей и просто недовольных, подталкивает их к эмиграции. Тем самым стравливается пар и снижается градус возможного сопротивления. Останься все эти люди на родине, кто знает, может, и протестов было бы больше.