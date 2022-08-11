В Армении возбудили дело против армян, попросивших азербайджанское гражданство
Против двух граждан Армении возбуждены уголовные дела по обвинению в государственной измене и шпионаже.
«Гражданин Армении В.Г. был завербован еще в 2017 году иностранными спецслужбами, помогая им вести подрывную деятельность против армянского государства, также он был на постоянной связи с азербайджанским посольством в Грузии. В начале августа выступил с видеообращением, в котором отказался от армянского гражданства и попросил дать ему азербайджанское гражданство», - говорится в заявлении Генпрокуратуры Армении.
Аналогичное обвинение выдвинуто против гражданина Армении И.В.