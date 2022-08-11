Байден решил дать бой Трампу

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден решил принять участие в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщил помощник президента, пишет Bloomberg.

«Президент сказал, что планирует снова баллотироваться, - сообщила Анита Данн, помощник Джо Байдена, недавно вернувшаяся в Белый дом. - Люди должны воспринимать его всерьез».

Если это случится, то он может выступить против своего главного противника - бывшего президента Дональда Трампа. Ожидается, что он начнет свою предвыборную кампанию осенью, после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

Решение выглядит неоднозначным, так как он сейчас непопулярен в народе и среди членов партии демократов. Приближенные Джо Байдена говорят, что он воодушевлен успехами в экономике и внешней политике. Кроме того, президент по-прежнему считает своим долгом не допустить возвращения в Белый дом Дональда Трампа.