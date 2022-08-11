520 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 520 случаев заражения коронавирусом, 518 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 804 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 791 203 человека вылечились, 9 768 скончались, число активных больных – 3 194.

За прошедшие сутки проведено 3 446 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 088 294 теста.