В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar

Турецкая компания Baykar Machine планирует построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma. Об этом, как пишет УНИАН, во время интервью фонду "Вернись живым" сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

По его словам, строительство завода уже началось.

"У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство завода, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", – рассказал Байрактар.

Он отметил, что в Украине на заводе будут производиться также Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.